TIM lance un dernier appel aux prétendants au réseau pour qu'ils améliorent leurs offres

Telecom Italia (TIM) a déclaré jeudi qu'il donnerait aux prétendants à son réseau fixe jusqu'au 9 juin pour améliorer encore leurs offres de plusieurs milliards d'euros pour le réseau de téléphonie fixe de l'ancien monopole du téléphone, dans le cadre d'une dernière série d'offres.

Les administrateurs de TIM se sont réunis jeudi pour tirer une réponse et un consortium composé du créancier public CDP, du fonds Macquarie et de KKR, d'une valeur respective de 21 milliards d'euros et de 19,3 milliards d'euros.