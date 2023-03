TIM, le conseil d'administration donne le feu vert au processus d'achat concurrentiel de Netco

(Alliance News) - Le conseil d'administration de Telecom Italia Spa a annoncé mercredi qu'il s'était réuni pour examiner l'offre non contraignante présentée par le consortium formé par CdP Equity Spa et Macquarie Infrastructure and Real Assets Ltd, agissant au nom d'un groupe de fonds d'investissement gérés ou conseillés par le groupe Macquarie - NBO du Consortium - pour l'achat d'une société à constituer, qui serait essentiellement responsable de la gestion et du périmètre d'infrastructure du réseau fixe, y compris les actifs et les activités de FiberCop, ainsi que la participation dans Sparkle.

Ainsi, le conseil d'administration a fait savoir qu'il "appréciait beaucoup l'intérêt exprimé dans le NBO susmentionné du Consortium, bien que considérant que le même que le NBO de KKR ne reflète pas la valeur de l'actif et les attentes de TIM", a expliqué la société dans une note.

"Par conséquent, conformément à ce qui s'est passé dans le contexte du NBO de KKR, afin de faciliter l'alignement des termes de la transaction proposée avec le cadre stratégique pertinent pour TIM, le conseil d'administration a décidé de mettre à la disposition du Consortium, sur une base non exclusive, certains éléments d'information spécifiques et de demander les indications supplémentaires nécessaires pour comprendre pleinement les hypothèses et l'économie du NBO du Consortium."

En outre, afin de permettre au Consortium et à KKR de soumettre leurs offres améliorées dans le cadre d'un processus concurrentiel défini, il a mandaté l'administrateur délégué, Pietro Labriola, pour lancer un processus réglementé en transmettant aux deux soumissionnaires, par l'intermédiaire de leurs conseillers, une lettre de processus indiquant les conditions dans lesquelles ils auront accès à d'autres éléments d'information spécifiques, identiques pour les deux soumissionnaires, et les formes par lesquelles chacun d'entre eux peut soumettre une offre améliorée non contraignante avant la date limite du 18 avril 2023.

TIM est en baisse de 2,1 % à 0,30 euro par action.

