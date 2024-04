Telecom Italia S.p.A. est le 1er opérateur de télécommunications italien. Le CA par activité se répartit comme suit : - prestations de télécommunications (91,8%) : prestations de téléphonie fixe, de téléphonie mobile, d'installation d'équipements de communication, de transmission de données, d'accès à Internet, etc. ; - fabrication et vente de matériel de bureau et de terminaux (8,2% ; Olivetti) : systèmes d'impression numérique, fax et terminaux (de jeux, de vote électronique, etc.). La répartition géographique du CA est la suivante : Italie (72,9%) et Brésil (27,1%).

Secteur Services intégrés de télécommunications