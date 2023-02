TIM prévoit une nouvelle croissance avec un nouveau plan à l'horizon 2025

(Alliance News) - En plus d'une partie des comptes de 2022 et du quatrième trimestre, le conseil d'administration de Telecom Italia Spa a également approuvé le nouveau plan d'affaires de la société, qui couvre la période de trois ans 2023-2025.

"Malgré un contexte macroéconomique qui a profondément changé depuis l'année dernière, le nouveau plan s'inscrit dans la continuité du précédent et du projet présenté lors de la journée du marché des capitaux de juillet dernier. En particulier, grâce à des résultats meilleurs que prévu pour 2022, le plan prévoit une nouvelle accélération au niveau du groupe", a expliqué la société.

TIM s'attend à ce que les revenus du groupe provenant des services connaissent une croissance faible à un chiffre en 2023, avec une activité domestique essentiellement stable et une croissance élevée à un chiffre au Brésil ; les revenus du groupe provenant des services devraient connaître une croissance faible à un chiffre ; l'EBITDA organique du groupe devrait connaître une croissance moyenne à un chiffre en 2023, avec une activité domestique stable ou en croissance faible à un chiffre et une croissance faible à deux chiffres au Brésil ; l'EBITDA organique du groupe devrait connaître une croissance moyenne à un chiffre au cours de la période de planification moyenne à un chiffre ; l'EBITDA organique du groupe après location devrait connaître une croissance faible à moyenne à un chiffre d'ici 2023 ; l'EBITDA organique du groupe après location devrait connaître une croissance moyenne à un chiffre.

Là encore, les Capex du groupe devraient s'élever à environ 4,0 milliards d'euros en 2023, un chiffre stable sur la période du plan ; au niveau national, 3,0 milliards d'euros sont attendus en 2023.

En outre, les Capex du groupe devraient s'élever à environ 4,0 milliards d'euros en 2023, soit un niveau stable sur la période du plan ; au niveau national, 3,1 milliards d'euros d'investissements annuels sont attendus ; le cash-flow libre cumulé du groupe après location devrait être légèrement positif sur la période du plan.

Avec le plan basé sur le modèle organisationnel et commercial actuel, la configuration commerciale optimisée composée d'entités spécifiques prévoit quatre lignes stratégiques : TIM Consumer, dans laquelle les initiatives visant à mettre en œuvre la stratégie de positionnement premium "Value vs. Volume" se poursuivront, avec pour objectif de différencier l'entreprise de ses concurrents. La refonte progressive de la base de clientèle se poursuivra également, ainsi que l'introduction de mécanismes d'ajustement à l'inflation.

Ensuite, TIM Enterprise : pour 2023-2025, la croissance devrait dépasser le marché de référence, avec un TCAC de 6% sur l'horizon du plan, grâce à une standardisation et une industrialisation accrues des offres et à la consolidation d'une proposition groupée pour l'administration publique.

En ce qui concerne TIM Brasil, la société continue de se concentrer sur une stratégie de valeur et stimulera davantage la croissance grâce à l'intégration des actifs de Oi, poursuivant ainsi son chemin vers une "Next Gen Telco".

Enfin, pour NetCo, les priorités stratégiques de TIM sont une forte poussée pour la migration des lignes vers la technologie FTTH, couplée à un plan ambitieux de couverture des réseaux fixes et mobiles. D'ici 2025, le groupe vise à atteindre 48% des unités immobilières du pays en FTTH. Sur le segment mobile, la priorité est de maximiser la couverture 5G, qui atteindra 90% de la population d'ici 2025.

Sur le plan ESG, le plan 2023-2025 définit les priorités pour tous les domaines d'activité et les opérations, dans le but d'améliorer l'impact environnemental et social tout en améliorant les résultats commerciaux. Cet objectif doit être atteint par la recherche de l'efficacité, l'utilisation de l'économie circulaire dans les processus, les achats innovants et durables, la fourniture de nouveaux services pour les AP et les entreprises, et la conduite de la transition numérique.

Le conseil a également décidé de ne pas coopter un administrateur pour remplacer Arnaud de Puyfontaine, étant donné l'approche de l'assemblée des actionnaires qui sera appelée à se prononcer sur la nomination.

Les actions TIM ont clôturé mardi en hausse de 0,5 pour cent à 0,30 euro par action.

