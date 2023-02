TIM rejoint l'Open Gateway de GSMA pour accélérer les services numériques

(Alliance News) - Telecom Italia Spa a annoncé lundi qu'elle a rejoint le projet Open Gateway promu par GSMA dans le but d'accélérer la nouvelle ère des services numériques.

Dans le cadre de cet accord, soutenu par 20 opérateurs mobiles internationaux, TIM lancera en Italie et au Brésil la première plate-forme conçue pour fournir un accès universel pour le développement et la vente d'applications basées sur les fonctions des interfaces programmables d'application.

"La solution est conçue pour les marchés Business to Business et Business to Consumer et vise à aider les développeurs à créer de nouveaux services et opportunités rapidement et facilement", explique la société dans une note.

"Avec Open Gateway, les fournisseurs de services italiens et brésiliens pourront vendre leurs applications dans le monde entier, grâce à l'alliance internationale des opérateurs, avec des contrats standard, des procédures simples et des paiements rapides et sécurisés. L'objectif de la plateforme est de réduire la fragmentation du marché des applications et d'améliorer l'écosystème dans le secteur mobile".

TIM se négocie dans le vert de 1,1 pour cent à 0,31 EUR par action.

