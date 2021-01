Telecom Italia S p A : proposera sa propre liste de candidats pour renouveler son conseil

BARCELONE (Agefi-Dow Jones)--Telecom Italia a annoncé mercredi soir que son conseil d'administration présenterait sa propre liste de 15 candidats pour le renouvellement de son conseil d'administration lors de l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra fin mars.

L'opérateur italien de télécommunications a indiqué qu'il avancerait son assemblée générale, initialement prévue le 20 avril, au 31 mars. Le mandat de trois ans du conseil d'administration, qui a débuté en mai 2018, arrive à échéance.

"C'est un événement sans précédent dans l'histoire de TIM, rendu possible et approprié par le fait qu'aucun actionnaire n'exerce le contrôle, que l'actionnaire qui a nommé la majorité des administrateurs actuels a vendu la quasi-totalité de sa participation, et qu'aucun actionnaire ne souhaite soumettre de liste destinée à nommer la majorité des administrateurs", a indiqué Telecom Italia dans un communiqué.

Le fonds spéculatif Elliott Management a nommé la plupart des membres du conseil d'administration de Telecom Italia en 2018, provoquant alors un conflit avec l'actionnaire majoritaire Vivendi, qui détient près de 24% du capital de la société, selon FactSet.

January 21, 2021 02:20 ET (07:20 GMT)