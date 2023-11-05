* L'OFFRE VALORISE LE RÉSEAU FIXE JUSQU'À 22 MILLIARDS D'EUROS ET PERMET AU GROUPE DE RÉDUIRE SA DETTE D'ENVIRON 14 MILLIARDS D'EUROS.
* TELECOM ITALIA - CLÔTURE PRÉVUE POUR L'ÉTÉ 2024
* TELECOM ITALIA - CEO MANDATÉ POUR RECEVOIR UNE OFFRE AMÉLIORÉE POUR SPARKLE
* TELECOM ITALIA - L'OFFRE FERME ÉVALUE NETCO (À L'EXCLUSION DE SPARKLE) À UNE VALEUR D'ENTREPRISE DE 18,8 MILLIARDS D'EUROS, SANS TENIR COMPTE DES AVANTAGES LIÉS AU TRANSFERT POTENTIEL D'UNE PARTIE DE LA DETTE À NETCO-
* L'OFFRE DE TELECOM ITALIA SUPPOSE QUE LA CLÔTURE AURA LIEU D'ICI L'ÉTÉ 2024 ; ELLE PRÉVOIT QUE LE PRIX DE L'UNITÉ COMMERCIALE À APPORTER À FIBERCOP FERA L'OBJET D'AJUSTEMENTS
* TELECOM ITALIA- À LA CLÔTURE, TIM AURA UNE STRUCTURE DE CAPITAL SOLIDE ET UN RATIO DETTE NETTE/EBITDA INFÉRIEUR À 2X (APRÈS LE BAIL).
* TELECOM ITALIA- POUR L'OFFRE NON CONTRAIGNANTE SUR SPARKLE, LE CONSEIL A CONSIDERE L'OFFRE NON CONTRAIGNANTE ET A DEMANDE DE VERIFIER LA POSSIBILITE DE RECEVOIR UNE OFFRE CONTRAIGNANTE D'UNE VALEUR PLUS ELEVEE, LE DELAI A ETE PROLONGE AU 5 DECEMBRE Texte source pour Eikon : Autres informations sur l'entreprise :