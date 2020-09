Telecom Italia cède une partie de son réseau à KKR pour 1,8 milliard d'euros

BARCELONE (Agefi-Dow Jones)--Telecom Italia a annoncé lundi soir avoir accepté de céder une participation minoritaire dans un nouveau projet de co-investissement baptisé FiberCop à KKR Infrastructure, pour un montant de 1,8 milliard d'euros.

La société italienne de télécommunications a déclaré que l'accord, qui implique également l'opérateur italien Fastweb, est la première étape vers la création d'un réseau national à large bande ultra-rapide.

La nouvelle entité, dont Telecom Italia détiendra 58%, KKR Infrastructure 37,5% et Fastweb 4,5%, "offrira des services d'accès passif aux réseaux secondaires cuivre et de fibre optique à tous les opérateurs", a déclaré Telecom Italia.

Le réseau secondaire de Telecom Italia, ainsi que le réseau en fibre optique développé par FlashFiber - la joint-venture entre TIM et Fastweb -, seront transférés à FiberCop.

L'opération devrait être clôturée au premier trimestre 2021, sous réserve de l'autorisation des autorités compétentes.

Telecom Italia a, par ailleurs, indiqué que son conseil d'administration avait approuvé un accord préliminaire avec CDP Equity, le fonds stratégique italien, pour intégrer FiberCop dans un projet plus large visant à former une seule société d'infrastructure réseau nationale, via la fusion de FiberCop avec Open Fiber. Open Fiber est une coentreprise détenue par Enel et la Caisse des dépôts italienne (CDP).

Selon les termes de l'accord, Telecom Italia détiendra au moins 50,1% de l'entité, tandis que CDP Equity garantira son indépendance et son statut de tiers.

Un processus de due diligence devrait être mis en place d'ici la fin de l'année. L'objectif est de parvenir à un accord de fusion "au plus tard" à la fin du premier trimestre de 2021. Ce projet restera soumis à l'approbation des autorités compétentes, a précisé Telecom Italia.

-Giulia Petroni, Dow Jones Newswires (Version française François Schott) ed: DID

Agefi-Dow Jones The financial newswire