Telecom Italia confirme l'offre de CVC pour une participation dans la branche services, les discussions avec KKR sont en cours.

Le directeur général nouvellement nommé, Pietro Labriola, a dévoilé des plans visant à séparer les activités de services de TIM de ses opérations nationales de réseau fixe afin de dégager de la valeur et de poursuivre les opérations de fusion et d'acquisition.

La division des services comprendrait des services de cloud, d'internet des objets (IoT), de cybersécurité et de connectivité axés sur les grandes entreprises clientes. Des sources avaient déclaré à Reuters que l'approche de CVC visait une participation allant jusqu'à 49 % dans cette unité.

Le conseil d'administration de TIM aura un premier aperçu de la proposition lors d'une réunion prévue mardi.

TIM a ajouté dans sa déclaration que ses discussions avec le fonds américain KKR pour évaluer "l'attrait, l'actualité et la faisabilité" de son offre non contraignante de 10,8 milliards d'euros pour le plus grand groupe téléphonique italien étaient en cours.