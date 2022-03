Telecom Italia dévisse malgré son plan de scission, l'opérationnel inquiète

BARCELONE (Agefi-Dow Jones)--Telecom Italia chute en Bourse jeudi, après que l'opérateur télécoms italien a fait état d'une perte nette au quatrième trimestre et a revu à la baisse ses prévisions pour la période 2022-2024.

Vers 11h30, le titre perdait 13,6%, à 0,30 euro, à la Bourse de Milan.

Les résultats de Telecom Italia pour 2021 sont inférieurs aux attentes du consensus, et le dernier trimestre de l'année a été décevant malgré l'abaissement des prévisions de la société en décembre, commente Bryan Garnier.

Telecom Italia a par ailleurs dévoilé un projet de scission en deux sociétés distinctes, une "Netco" comprenant son réseau fixe et la société de câbles sous-marins Sparkle, et une "ServCo" regroupant le réseau mobile et les services.

Cette nouvelle organisation devrait être bénéfique, mais les piètres performances opérationnelles sous-jacentes affecteront encore la valorisation, indique Bryan Garnier. Cela pourrait relancer l'intérêt pour l'offre d'achat de KKR, qui proposait en novembre 0,505 euro par action Telecom Italia, un niveau qui ne semble pas si dévalué aujourd'hui, ajoute l'intermédiaire financier.

A environ 0,30 euro, le titre TIM est revenu à son niveau d'avant l'offre de KKR.

Contactée par l'agence Agefi-Dow Jones, une porte-parole de Vivendi, premier actionnaire de Telecom Italia avec 23,75% du capital, n'était pas en mesure d'apporter un commentaire dans l'immédiat.

