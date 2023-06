Telecom Italia fait perdurer le suspense sur la vente de son réseau

Milan (awp/afp) - Telecom Italia (TIM) a affirmé lundi avoir commencé à "examiner" les deux offres concurrentes reçues par la Caisse des dépôts italienne (CDP) et le fonds d'investissement américain KKR pour acquérir son réseau fixe, sans avoir départagé les deux candidats.

"Aucune décision n'a été prise à ce stade", a assuré le groupe italien à l'issue d'une réunion de son conseil d'administration.

Selon la presse italienne, l'offre de KKR devrait l'emporter sur celle de la CDP, en raison du montant plus élevé et d'une possible alliance avec le fonds italien d'infrastructures F2i qui pourrait permettre de faire monter les enchères.

Comme annoncé auparavant, le conseil d'administration de TIM "achèvera l'examen des offres lors de sa prochaine réunion prévue jeudi", s'est contenté de commenter l'opérateur de télécommunications dans son communiqué.

KKR a relevé son offre de 2 milliards d'euros, la faisant passer à 23 milliards d'euros, creusant ainsi l'écart avec la CDP qui avait reconnu qu'il y avait peu de marge pour améliorer la sienne qui tourne autour de 19,3 milliards d'euros.

Ces nouvelles offres sont restées toujours très éloignées des attentes de Vivendi, principal actionnaire de Telecom Italia qui avait réclamé 31 milliards d'euros.

La "saison des offres" pour le réseau de Telecom Italia devrait toucher à sa fin, avait estimé il y a une semaine une source proche de Vivendi, ajoutant que le conseil d'administration du groupe italien devrait rejeter ces nouvelles propositions.

"La rhétorique selon laquelle TIM doit vendre le réseau pour survivre doit être fermement réfutée, car il existe d'autres plans qui permettent d'atteindre le même objectif avec un effort économique moindre", a-t-elle ajouté, sans en préciser la nature.

Telecom Italia avait désigné mercredi Alessandro Pansa, président de sa filiale Sparkle, comme nouveau membre de son conseil d'administration, prenant le contrepied de Vivendi qui avait soutenu un autre candidat.

