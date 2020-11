Telecom Italia : le CA trimestriel en recul de 5%

11/11/2020 | 11:11

Au troisième trimestre 2020, le chiffre d'affaires de Telecom Italia s'est élevé à 3,9 milliards d'euros (-5% en organique sur un an) avec une tendance en amélioration par rapport au trimestre précédent (+5 points).



L'EBITDA organique trimestriel du groupe s'établit à 1,8 milliard d'euros (-7,9% sur un an) tandis que le résultat net publié attribuable aux actionnaires de la société mère s'établit à 500 millions d'euros au troisième trimestre et à 1 178 millions d'euros au cours des neuf premiers mois (+ 38% sur un an).



Par ailleurs, le groupe confirme ses orientations pour 2021.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.