Telecom Italia : perte trimestriel de -0,2 milliard d'euros

Le chiffre d'affaires du Groupe s'établit à 3,8 milliards d'euros sur le 1er trimestre, en ligne avec celui du 1er trimestre 2020. Le chiffre d'affaires de la téléphonie fixe domestique augmente de 3% en glissement annuel.



Le chiffre d'affaires des services du Groupe s'établit à 3,4 milliards d'euros, avec une performance sur un an (-2,5%) en amélioration par rapport à la baisse enregistrée en 2020 (-5,6%).



L'EBITDA organique s'établit à 1,6 milliard d'euros (-1,3% sur un an) et celui de la Business Unit Domestique de 1,3 milliard d'euros (-2,6% sur un an par rapport à l'année précédente).



Le résultat net ressort à -0,2 milliard d'euros du fait de l'effet d'éléments non récurrents (-0,3 milliard d'euros). Le résultat net, hors éléments non récurrents, s'établit à 0,1 milliard d'euros.



