Telecom Italia rappelle que l'offre de KKR dure quatre semaines

(Alliance News) - Telecom Italia Spa a informé la Consob lundi que, en ce qui concerne les rapports de presse sur l'offre non contraignante de KKR pour l'infrastructure fixe de TIM, sauf accord contraire entre les parties, l'offre a une durée de quatre semaines à compter de la date à laquelle elle a été envoyée - 1er février - et le conseil d'administration de TIM se réunira le 24 février pour en discuter et prendre une décision, donc avant l'expiration de la durée de l'offre.

L'offre non contraignante n'est qu'indicative et soumise à des études, des analyses et des évaluations approfondies qui seront menées entre-temps, notamment par le biais de discussions avec KKR.

TIM est prêt à envisager d'autres options alternatives, a expliqué la société dans une note.

Lundi, Telecom Italia a clôturé dans le vert de 3,2% à 0,2925 euro par action.

Par Claudia Cavaliere, journaliste d'Alliance News

