(Alliance News) - Telecom Italia Spa a annoncé jeudi le renouvellement de son accord avec Warner Bros. Discovery qui permettra aux clients de TimVision de regarder, dans le cadre de leur abonnement, tous les contenus sportifs de discovery+ et d'Eurosport, ainsi que l'ensemble de l'offre de divertissement enrichie de deux nouvelles chaînes : Warner TV et CNN International.

"Grâce à ce nouvel accord, TimVision offrira une couverture quasi totale des Jeux olympiques de Paris 2024 avec 14 chaînes et plus de 2 000 heures en direct et à la demande sur Eurosport 1 et 2, sur huit autres chaînes Eurosport entièrement dédiées à l'événement - dont une en 4K disponible sur la TimVision Box - ainsi que quatre autres extras Eurosport", lit-on dans la note.

"Grâce à ce nouvel accord, nous renforçons le positionnement de TimVision en tant que principal centre de streaming vidéo sur le marché italien. Les clients de TimVision pourront regarder, dans le cadre de leur abonnement, les événements sportifs nationaux et internationaux les plus prestigieux sur Eurosport, ainsi que les émissions les plus appréciées de la riche offre de divertissement des chaînes Discovery", déclare Andrea Rossini, Chief Consumer, Small & Medium and Mobile Wholesale Market Officer chez TIM.

Avec cet accord, nous poursuivons la stratégie du groupe TIM visant à créer la première "plateforme client" italienne de services et de contenus de qualité pour nos clients, en tirant parti de la force de notre marque et de nos canaux de vente.

L'action de Telecom Italia est en baisse de 0,1 %, à 0,22 euro par action.

