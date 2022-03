Vivendi prend une dépréciation de 805 millions de dollars sur sa participation dans Telecom Italia

Le total des charges de dépréciation s'est élevé à 827 millions d'euros en 2021, y compris une dépréciation du fabricant de jeux vidéo mobiles Gameloft, détenu à 100 %, a indiqué Vivendi dans un communiqué.

La société, contrôlée par le milliardaire Vincent Bollore, a réussi à plus que doubler son bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (EBITA) l'an dernier, à 690 millions d'euros, grâce à la forte croissance de son groupe de télévision payante Canal Plus, de son unité de publicité Havas et de sa division d'édition Editis.

