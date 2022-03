Bourse: Telecom Italia tombe à son plus bas historique, perdant encore 15%

Milan (awp/afp) - Le titre Telecom Italia (TIM) a terminé vendredi à son plus bas niveau historique à la Bourse de Milan, perdant plus de 15%, en raison des inquiétudes sur ses piètres résultats financiers en 2021 et ses perspectives moroses pour 2022.

L'action a chuté de 15,56% à 0,249 euro à la clôture, un cours inédit pour l'opérateur, dans un marché en baisse de 6,24%, également pénalisé par les craintes entourant l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

L'action du groupe italien avait déjà plongé de 13,99% jeudi, au lendemain de la publication de ses résultats 2021 qui ont fait apparaître une perte nette abyssale de 8,65 milliards d'euros.

Les résultats ont été publiés dans un contexte très tendu pour l'opérateur, convoité par le fonds d'investissement américain KKR qui s'est dit prêt à débourser 10,8 milliards d'euros pour le racheter, et en plein chambardement avec l'arrivée du nouveau PDG, Pietro Labriola.

Le plan stratégique 2022-2024 de M. Labriola, approuvé mercredi par le conseil d'administration, éloigne la perspective d'une OPA de KKR, privant ainsi les actionnaires d'une importante prime sur le cours de Bourse.

"La probabilité d'une offre de KKR semble maintenant être très basse (...), le fonds pourrait décider de se retirer ou de lancer une OPA hostile", estiment les analystes de Banca Akros.

Le plan comprend une scission entre le réseau de téléphonie fixe et les activités de services, visant à mieux valoriser chacune des futures entités.

Les analystes se sont également montrés déçus par les sombres perspectives financières du plan, qui prévoit notamment pour cette année une baisse à deux chiffres du bénéfice d'exploitation (Ebitda) organique du groupe, qui a déjà chuté de 11,6% en 2021. Les experts de Banca Akros tablent sur une baisse de l'Ebitda de "15 à 20%" en Italie en 2022.

Soucieux de réduire son énorme dette, TIM est en négociations avec le fonds d'investissement français Ardian, qui a proposé d'acquérir une part de 41% dans Daphne 3, holding détenant 30,2% de la société de tours télécoms Inwit. Le montant de la transaction est évalué par TIM à quelque 1,3 milliard d'euros.

