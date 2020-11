Telecom Italia (Tim) voit son bénéfice net augmenter fortement

Milan (awp/afp) - L'opérateur italien Telecom Italia (Tim), dont le principal actionnaire est le français Vivendi, a annoncé mardi avoir enregistré une hausse de 66% de son bénéfice net au troisième trimestre, à 500 millions d'euros (540 millions de francs suisses), un résultat meilleur qu'attendu, et a confirmé ses prévisions.

Les analystes tablaient sur 302 millions d'euros, selon le consensus du fournisseur d'informations financières Factset Estimates.

Sur les neuf premiers mois de 2020, le bénéfice net est en hausse de 38,3%, à 1,17 milliard d'euros.

Il profite notamment d'un effet fiscal positif.

En 2019, l'opérateur était repassé dans le vert, enregistrant un bénéfice net de plus d'un milliard d'euros, après avoir subi une lourde perte nette en 2018.

Pour sa part, le chiffre d'affaires a reculé de près de 12% sur le trimestre, à 3,89 milliards d'euros, un résultat inférieur aux attentes des analystes (4,04 milliards), et de 13,2% sur les neuf premiers mois de l'année, à 11,65 milliards.

Ces résultats ont été affectés par la fermeture des magasins, qui a conduit à une diminution des ventes de produits, durant le confinement de mars et avril, et par la baisse du trafic roaming vers et depuis l'étranger en raison des faibles flux touristiques.

Le groupe a confirmé ses objectifs, à savoir notamment générer 4,5 à 5 milliards d'euros de trésorerie entre 2020 et 2022.

Tim a par ailleurs annoncé que son conseil d'administration avait approuvé la création d'une nouvelle société pour la gestion des centres de données (data centers) du groupe, qui devrait être opérationnelle à partir du premier trimestre 2021. Le chiffre d'affaires pro-forma pour 2020 devrait être d'environ 500 millions d'euros, avec une croissance prévue de plus de 20% par an. Grâce au partenariat avec Google Cloud, d'importants clients ont été acquis, au cours des neuf premiers mois de l'année, pour l'offre de services communs aux entreprises, a précisé l'opérateur dans son communiqué.

afp/jh