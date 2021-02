Telecom Italia engrange un bénéfice net de 7,2 milliards d'euros en 2020

Milan (awp/afp) - L'opérateur italien Telecom Italia (TIM), dont le principal actionnaire est le groupe français Vivendi, a publié mardi un bénéfice net de 7,2 milliards d'euros pour 2020, malgré les ravages sur l'économie de la pandémie de coronavirus.

Le groupe profite notamment d'un effet fiscal positif qui contribue pour 5,9 milliards d'euros à ce résultat, qui dépasse largement les attentes des analystes lesquels tablaient sur un bénéfice de 1,15 milliard d'euros, selon le fournisseur d'informations financières Factset Estimates.

En 2019, le bénéfice net avait atteint 916 millions d'euros.

La plus grosse partie du résultat 2020 a été obtenue au quatrième trimestre, avec un bénéfice net de 6,04 milliards d'euros, grâce à l'intégration dans les comptes de Telecom Italia de l'aubaine fiscale.

Le chiffre d'affaires annuel de l'opérateur a toutefois baissé de 12,1% à 15,8 milliards d'euros, légèrement au-dessus des attentes des analystes qui avaient tablé sur 15,76 milliards d'euros.

Les ventes ont été affectées par la fermeture des magasins au plus fort de la pandémie, qui a conduit à une diminution des ventes de produits durant le confinement de mars et avril, et par la baisse du trafic roaming vers et depuis l'étranger en raison des faibles flux touristiques.

Le groupe a également annoncé que son conseil d'administration avait approuvé un nouveau plan stratégique pour la période 2021-23 qui "tient compte des perspectives économiques détériorées" par la pandémie de coronavirus.

Désormais, il compte générer 4 milliards d'euros de trésorerie pendant ces trois années, un objectif inférieur aux 4,5 à 5 milliards d'euros prévus dans le plan précédent.

L'opérateur prévoit de ramener son niveau d'endettement à 16,5 milliards d'euros fin 2021, accélérant ainsi ses efforts en matière de réduction de sa dette.

L'endettement du groupe s'établissait fin 2020 à 18,6 milliards d'euros, en baisse de 3,3 milliards sur un an.

afp/rp