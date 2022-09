Telecom Plus Plc : La tendance devrait reprendre ses droits 05/09/2022 | 08:15 Nicolas Aleksy 05/09/2022 | 08:15 achat En cours

Cours d'entrée : 1914.8GBX | Objectif : 2210GBX | Stop : 1610GBX | Potentiel : 15.42% Le titre Telecom Plus Plc ne donne aucun signe d'essoufflement de sa dynamique haussière. On pourra miser sur une poursuite de la tendance de fond.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 2210 GBX. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

Le score ESG Refinitiv de la société, basé sur un classement relatif de la société au sein de son secteur, ressort particulièrement mauvais.

Points forts D'après les estimations de chiffre d'affaires issues du consensus Standard & Poor's, la société fait partie des meilleurs dossiers de croissance.

Le Bénéfice Net par Action (BNA) de la société devrait croître de manière importante au cours des prochains exercices d'après le consensus des analystes qui couvrent le dossier.

La société bénéficie de niveaux de valorisation attractifs avec un ratio VE/CA relativement faible comparé aux autres sociétés cotées dans le monde.

Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.

Au cours des 4 derniers mois, les analystes ont revu de manière significative leurs estimations du chiffre d'affaires de la société.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de rentabilité pour les prochains exercices.

La progression des révisions de bénéfice par action apparaît très positive au cours des derniers mois. Les analystes anticipent désormais une meilleure rentabilité que précédemment.

Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.

Au cours des quatre derniers mois l'objectif de cours moyen des analystes a été fortement révisé à la hausse.

La visibilité sur les activités du groupe à venir est excellente. Les analystes couvrant le dossier ont des avis très proches concernant les revenus futurs de l'entreprise. Cette faible dispersion des estimations permet de confirmer la bonne prédictibilité du chiffre d'affaires de l'exercice en cours ainsi que du suivant.

Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.

Points faibles En pourcentage du chiffre d'affaires et sans tenir compte des dotations et amortissements, la société dispose de marges relativement réduites.

Les marges dégagées par la société sont relativement faibles.

Avec un PER attendu à 31.23 et 25.81 respectivement pour l'exercice en cours et le suivant, l'entreprise évolue sur des multiples de résultats très élevés.

Rapportée à la valeur de ses actifs tangibles, la valorisation de la société apparaît relativement élevée.

La société est fortement valorisée compte tenu des flux de trésorerie générés par son activité. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Services multiples aux collectivités Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. TELECOM PLUS PLC 19.92% 1 741 SEMPRA ENERGY 26.10% 52 427 NATIONAL GRID PLC 1.34% 45 499 ELECTRICITÉ DE FRANCE 21.04% 44 804 ABU DHABI NATIONAL ENERGY C.. -6.06% 37 954 ACWA POWER COMPANY 99.52% 33 449 PUBLIC SERVICE ENTERPRISE G.. -2.85% 31 932 ENGIE -6.47% 29 553 RWE AG 9.10% 26 437 AMEREN CORPORATION 4.40% 24 010 PPL CORPORATION -3.73% 21 305

© Zonebourse.com 2022 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières GBP USD EUR CA 2023 1 826 M 2 113 M 2 107 M Résultat net 2023 47,6 M 55,1 M 54,9 M Dette nette 2023 90,8 M 105 M 105 M PER 2023 31,2x Rendement 2023 3,47% Capitalisation 1 504 M 1 741 M 1 735 M VE / CA 2023 0,87x VE / CA 2024 0,75x Nbr Employés 1 551 Flottant 84,2% Prochain événement sur TELECOM PLUS PLC 22/11/22 Premier semestre 2023 Publication de résultats (estimation) Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 3 Dernier Cours de Clôture 1 902,00 GBX Objectif de cours Moyen 2 226,67 GBX Ecart / Objectif Moyen 17,1% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Andrew James Ronald Lindsay Co-Chief Executive Officer & Executive Director Stuart Burnett Co-Chief Executive Officer & Director Nicholas Jakub Schoenfeld Chief Financial Officer & Executive Director Charles Francis Wigoder Non-Executive Chairman Clifford Charles Wetherall Director-Billing & Technical Operations