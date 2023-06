(Alliance News) - Les prix des actions à Londres devraient ouvrir en hausse mardi, après une session positive pour les actions à Hong Kong et Shanghai.

La Chine est en bonne voie pour atteindre l'objectif de 5% de croissance économique en 2023 fixé par Pékin au début de l'année, a déclaré mardi le Premier ministre Li Qiang.

"Pour l'ensemble de l'année, nous devrions atteindre l'objectif d'une croissance économique d'environ 5 % fixé au début de l'année", a déclaré M. Li à l'ouverture d'une réunion de dirigeants politiques et d'entreprises du monde entier dans le nord de la Chine.

Les marchés européens commençaient à se stabiliser après le soulèvement avorté contre le président Vladimir Poutine en Russie au cours du week-end, qui avait fait reculer les investisseurs.

En ce qui concerne les entreprises britanniques, JD Sports Fashion a maintenu ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année à la suite des résultats positifs enregistrés en mai, et Telecom Plus s'est vanté d'une année record en termes de revenus et de rentabilité.

Voici ce qu'il faut savoir à l'ouverture du marché londonien :

MARCHÉS

FTSE 100 : en hausse de 37,02 points, soit 0,5 %, à 7 490,60

Hang Seng : en hausse de 2,2 % à 19 201,58

Nikkei 225 : clôture en baisse de 0,5% à 32 538,33

S&P/ASX 200 : clôture en hausse de 0,6 % à 7 118,20

DJIA : clôture en baisse de 12,72 points à 33 714,71

S&P 500 : clôture en baisse de 0,5% à 4 328,82

Nasdaq Composite : clôture en baisse de 1,2% à 13 335,78

EUR : en hausse à 1,0929 USD (1,0913 USD)

GBP : en hausse à 1,2746 USD (1,2719 USD)

USD : inchangé à JPY143.53 (JPY143.52)

Or : stable à 1 926,40 USD l'once (1 926,27 USD)

(Brent : en hausse à 74,80 USD le baril (74,12 USD)

(changements depuis la dernière clôture des marchés boursiers à Londres)

ÉCONOMIE

Les événements économiques clés de mardi sont encore à venir :

09:00 EDT Indice des prix des logements aux Etats-Unis

10:00 EDT Enquête sur l'activité économique de la Fed de Richmond (États-Unis)

10:00 EDT Enquête sur la confiance des consommateurs américains

16:30 EDT Bulletin statistique hebdomadaire de l'API (États-Unis)

Le premier ministre chinois Li Qiang a qualifié mardi de "fausse proposition" les efforts déployés par les pays occidentaux pour "réduire les risques" de leurs économies, ripostant ainsi à la politique des États-Unis et de l'Union européenne visant à réduire leur dépendance à l'égard de la Chine. Ces derniers mois, les États-Unis et l'Union européenne ont pris des mesures pour se désengager de la deuxième économie mondiale. En Occident, certains font grand cas de ce que l'on appelle "réduire la dépendance et réduire les risques"", a déclaré M. Li aux délégués lors de l'ouverture d'une réunion du Forum économique mondial dans le nord de la Chine. "Ces deux concepts sont une fausse proposition, car le développement de la mondialisation économique est tel que l'économie mondiale est devenue une entité commune dans laquelle vous et moi sommes imbriqués", a-t-il déclaré dans un discours de grande envergure appelant à l'approfondissement de la mondialisation et de la coopération économiques.

Le président américain Joe Biden a insisté sur le fait que ni les États-Unis ni l'OTAN n'ont joué un rôle dans les troubles en Russie. Un puissant groupe de mercenaires s'engageant dans un affrontement de courte durée avec l'armée russe au moment où l'Ukraine tente de prendre de l'élan semblerait être une chose à laquelle les États-Unis pourraient adhérer, mais la réaction publique de Washington a été résolument prudente. Les autorités ont insisté sur le fait qu'il s'agissait d'une affaire interne à la Russie et ont refusé de dire si cela pouvait avoir une incidence sur la guerre en Ukraine. Elles cherchent ainsi à éviter de créer une ouverture pour le président russe Vladimir Poutine, qui pourrait s'emparer de la rhétorique des responsables américains et rallier les Russes en blâmant ses adversaires occidentaux.

CHANGEMENTS DE NOTATION DES COURTIERS

UBS réduit BT Group à "vendre" (neutre) - objectif de prix 120 (146) pence

HSBC fait passer Smiths Group à 'hold' - objectif de cours 1 860 pence

Berenberg réinitialise Informa à 'achat' - objectif de cours 820 pence

----------

ENTREPRISES - FTSE 100

HSBC va transférer son siège mondial dans le quartier financier traditionnel de la City à Londres, au lieu de son siège actuel à Canary Wharf, dans l'est de la capitale, a annoncé la banque lundi. La banque asiatique, qui encourage le travail hybride depuis la pandémie de grippe aviaire, a annoncé dans une note au personnel qu'elle déménagera à la fin de l'année 2026 dans un immeuble plus petit situé près de la cathédrale Saint-Paul. "Nous avons une option préférée - Panorama St Paul's, dans la City de Londres", peut-on lire dans la note. "Nous allons maintenant entamer des discussions plus détaillées sur un bail potentiel, avec l'intention de déménager à la fin de l'année 2026. Le projet, qui est actuellement en cours de construction, se trouve sur le site de l'ancien siège de l'entreprise de télécommunications BT.

JD Sports Fashion a déclaré avoir continué à enregistrer des résultats positifs dans toutes les régions au cours du mois de mai, avec une croissance globale des ventes organiques à taux de change constants d'environ 8 % au cours du mois. Au cours des trois premiers mois de l'année, la croissance organique des ventes à taux de change constants a été supérieure à 15 %. Le ralentissement de la croissance est conforme aux attentes et reflète des comparaisons plus difficiles au cours de l'année précédente, alors que la chaîne d'approvisionnement s'est normalisée et que la disponibilité des produits s'est améliorée, a expliqué le détaillant. Il a noté un certain ralentissement du commerce en Amérique du Nord, qui a partiellement compensé les tendances positives au Royaume-Uni, en Europe et dans la région Asie-Pacifique. JD Sports a néanmoins déclaré que le bénéfice avant impôts et éléments d'ajustement pour l'exercice se terminant le 3 février 2024 sera conforme au consensus du marché, qu'il estime à 1,04 milliard de livres sterling. Il s'agit d'une augmentation par rapport aux 991,4 millions de livres sterling de l'exercice 2023.

GSK a annoncé que la Food & Drug Administration des États-Unis a accordé une désignation accélérée à son vaccin expérimental contre Neisseria gonorrhoeae pour la prévention de l'infection sexuellement transmissible qu'est la gonorrhée. Le vaccin candidat fait actuellement l'objet d'un essai de phase II et vise à démontrer la validité du concept en évaluant l'efficacité du vaccin chez des adultes en bonne santé, âgés de 18 à 50 ans, considérés comme exposés au risque de gonorrhée. La désignation accélérée a pour but de faciliter le développement et d'accélérer l'examen de nouveaux médicaments et vaccins potentiellement importants pour traiter ou prévenir des maladies graves dont les besoins médicaux ne sont pas satisfaits. La gonorrhée est la deuxième infection bactérienne sexuellement transmissible la plus répandue dans le monde, a expliqué le laboratoire pharmaceutique.

ENTREPRISES - FTSE 250

La société de biens de consommation PZ Cussons a déclaré qu'elle s'attendait à un chiffre d'affaires d'environ 655 millions de livres sterling pour l'exercice clos le 31 mai et à un bénéfice avant impôts ajusté d'au moins 70 millions de livres sterling. La société a déclaré que cela reflétait une croissance du chiffre d'affaires à périmètre constant de 6,7 % au cours du dernier trimestre, ainsi qu'une performance particulièrement forte en Afrique. En Afrique, PZ Cussons a également salué la récente politique annoncée par la Banque centrale du Nigeria visant à "libéraliser" le régime de change, qui, selon la société, est "très susceptible" d'éliminer certains des problèmes de trésorerie auxquels sont confrontées les multinationales, mais qui a également entraîné une dévaluation de la monnaie du pays. Cependant, PZ Cussons ne s'attend pas à ce que cette dévaluation ait un impact sur ses résultats annuels, mais a noté qu'elle aurait un impact sur ses performances futures au cours de l'exercice 2024.

Telecom Plus a fait état d'une année "exceptionnelle", avec une forte augmentation de son bénéfice annuel et de son chiffre d'affaires. L'entreprise de services publics multiples a enregistré un bénéfice avant impôts de 85,5 millions de livres sterling, en forte hausse par rapport aux 47,2 millions de livres sterling de l'année précédente, et des recettes de 2,5 milliards de livres sterling, soit plus du double des 967,4 millions de livres sterling de l'année précédente. Telecom Plus a déclaré que les revenus et les bénéfices "records" reflétaient la forte croissance à deux chiffres du nombre de clients et de services, ainsi que les augmentations significatives du plafond des prix de l'énergie de l'Ofgem au cours de la période. L'entreprise a proposé un dividende final de 46 pence, contre 30 pence l'année précédente. Cela porterait le dividende total pour l'année à 80 pence, contre 57 pence l'année dernière.

Diversified Energy a présenté les détails de son programme de rachat d'actions. Elle rachètera jusqu'à 97,4 milliards de livres sterling d'actions. Le programme expirera le 30 juin 2024 ou lors de l'assemblée générale annuelle de 2024 de la société. La société énergétique américaine a déclaré qu'elle pensait que les rachats augmenteraient le bénéfice par action et seraient dans le meilleur intérêt de ses actionnaires. Le nombre maximum d'actions rachetées sera de 97,4 millions.

AUTRES ENTREPRISES

Wise a fait état d'une augmentation significative de son bénéfice annuel au cours de l'exercice qui s'est achevé le 31 mars, grâce à une forte croissance du nombre de clients actifs. La société de transfert d'argent a déclaré un bénéfice avant impôt de 146,5 millions de livres sterling, contre 43,9 millions de livres sterling l'année précédente. Le chiffre d'affaires de l'année a bondi de 51 %, passant de 559,9 millions de livres sterling à 846,1 millions de livres sterling. La société a augmenté le nombre de ses clients actifs de 34 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre environ 10 millions. Cette croissance de la clientèle a entraîné une augmentation des volumes de 37 % en glissement annuel, pour atteindre 104,5 milliards de livres sterling. L'augmentation du nombre de clients et des volumes qui en résultent a été le principal moteur de l'augmentation de 42 % du revenu des transactions transfrontalières, qui s'élève à 679,5 millions de livres sterling. En ce qui concerne l'avenir, Wise a déclaré qu'elle s'attend à ce que la croissance de la clientèle active soit le principal moteur de la croissance des revenus au cours de l'exercice 2024. Elle s'attend à ce que la croissance de la clientèle active se situe entre 28 % et 33 % pour l'exercice 2024.

Par Heather Rydings, journaliste économique senior d'Alliance News

