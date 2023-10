(Alliance News) - Telecom Plus PLC a déclaré mercredi qu'elle était "en bonne voie" pour atteindre plus d'un million de clients au cours de l'année en cours et qu'elle enregistrait de bons résultats à mesure que le marché de l'énergie se stabilisait.

Le fournisseur de services multi-utilitaires basé à Londres, qui opère sous le nom d'Utility Warehouse, a déclaré que l'entreprise continuait à réaliser de bonnes performances alors que le marché de l'énergie retrouvait sa stabilité.

Telecom Plus a déclaré que plus de 62 500 ménages sont passés à Utility Warehouse au cours du semestre qui s'est achevé le 30 septembre, ce qui porte le nombre total de ménages clients à 949 180 et représente un taux de croissance annualisé de plus de 14 %.

Le nombre de services fournis aux clients a augmenté pour atteindre environ 3,0 millions au cours de la période, reflétant le nombre toujours élevé de nouveaux clients qui choisissent d'utiliser ses produits multiservices.

Mercredi également, Telecom Plus a déclaré avoir mis à jour son contrat de fourniture d'énergie avec la compagnie d'électricité E.ON SE, basée à Essen, en Allemagne. L'accord révisé garantira la viabilité du partenariat pendant la durée restante du contrat, qui s'achève en décembre 2033.

Telecom Plus a déclaré que les paiements à E.ON pour les services de gros correspondent désormais plus étroitement aux composantes du coût de gros dans le plafonnement des prix, ce qui lui donne une plus grande flexibilité pour offrir une gamme plus large de produits.

"Cette approche améliorée est plus précise, réduisant le risque pour les deux parties, et signifie que les deux parties bénéficient maintenant de la totalité des allocations du plafonnement des prix qui se rapportent aux activités pour lesquelles elles sont chacune responsables", a expliqué Telecom Plus.

Pour ce qui est de l'avenir, Telecom Plus prévoit de franchir "le cap du million de clients" au cours de l'exercice financier se terminant le 31 mars, et affirme être "en bonne voie" pour doubler sa base de clients à moyen terme. L'entreprise a ajouté que l'accord actualisé avec E.ON l'aidera à "tirer pleinement parti" des "opportunités significatives" offertes par la transition en cours du marché de la vente d'énergie au détail vers le "net zero".

Telecom Plus a également réaffirmé ses prévisions pour l'exercice en cours. Fin avril, elle avait prévu un bénéfice fiscal légèrement supérieur à 95 millions de livres sterling, soit une hausse d'au moins 53 % par rapport aux 61,9 millions de livres sterling de l'année précédente, et s'était déclarée convaincue de pouvoir réaliser une croissance organique à deux chiffres du nombre de ses clients.

Andrew Lindsay et Stuart Burnet, co-chefs de la direction, ont commenté l'annonce : "Nous disposons désormais d'une plate-forme qui nous permettra de poursuivre notre fort taux de croissance actuel et, compte tenu de la pression exercée sur les budgets des ménages qui stimule la demande d'épargne, nous sommes impatients d'accueillir notre millionième client au sein d'UW dans les mois à venir".

Les actions de Telecom Plus étaient en hausse de 1,4 % à 1 586,32 pence à Londres mercredi matin.

Par Emma Curzon, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.