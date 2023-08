Telecom Plus Plc est une société holding basée au Royaume-Uni. La société est également un fournisseur de services multiples. Elle fournit des services publics, notamment du gaz, de l'électricité, de la téléphonie fixe, de la téléphonie mobile, des services à large bande et des services d'assurance sous les marques Utility Warehouse (UW) et TML. La société fournit aux ménages et aux petites entreprises du Royaume-Uni une gamme de services essentiels, dont l'énergie, le haut débit, la téléphonie mobile et l'assurance, sous la marque UW. Elle exerce ses activités par l'intermédiaire de sa filiale à 100 %, Utility Warehouse Limited.

Secteur Services multiples aux collectivités