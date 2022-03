À l'heure où les attaques de drones se développent, l'adoption d'une approche multicouche est cruciale pour lutter contre les nouvelles menaces émergentes

Un nouveau livre blanc de Teledyne FLIR Defense indique que les solutions anti-drones doivent être modulaires, interopérables et rentables pour lutter contre les risques croissants posés par les acteurs étatiques et non étatiques

Dans un nouveau livre blanc, Teledyne FLIR Defense, qui fait partie de Teledyne Technologies Incorporated (NYSE : TDY), indique que l’adoption d’une approche multicouche, intégrant architectures communes et partage d’informations, entre autres impératifs, est nécessaire pour répondre aux menaces contre la vie et les biens, que soulève l’utilisation militarisée des petits systèmes aériens sans pilote (small Unmanned Aerial Systems, sUAS).

En janvier, plusieurs acteurs non étatiques du Yémen ont utilisé des petits systèmes aériens sans pilote, pour lancer des attaques meurtrières aux Émirats arabes unis, détruisant trois véhicules de ravitaillement et endommageant l’aéroport international d’Abu Dhabi. Parmi les autres incidents causés par des drones dans la région du golfe Persique figure une frappe en 2019 sur la plus grande installation de traitement pétrolier au monde, en Arabie saoudite.

Le livre blanc, intitulé « The Big Problem with Small Drones (and How to Address It) » (Le problème majeur des petits drones [et comment le résoudre]), examine dans quelle mesure les gouvernements du monde entier sont confrontés à un besoin croissant de solutions anti-sUAS (Counter-sUAS, C-sUAS) flexibles, personnalisables, et abordables en termes de coût. Il décrit la stratégie C-sUAS actuelle, identifie les défis clés, et indique les capacités cruciales que les gouvernements devraient prendre en compte.

« Il n’existe pas de solution miracle pour lutter contre les risques considérables soulevés par les drones militarisés entre les mains d’acteurs malveillants », a déclaré le Dr David Cullin, vice-président et directeur général de la division Solutions sans pilote et solutions intégrées, chez Teledyne FLIR Defense. « Nous avons découvert que les gouvernements devaient résoudre une multitude de défis simultanés pour optimiser la préparation de leur défense face à des attaques d’UAS. »

« Les nations du monde entier dépensent plusieurs millions de dollars en solutions anti-drones commerciaux, afin de répondre aux risques immédiats posés par ces menaces. Elles doivent néanmoins aborder le problème de manière plus judicieuse, à la fois d’un point de vue technologique et économique. Notre nouveau livre blanc fournit plusieurs éléments de réflexion, provenant de notre équipe d’experts », a ajouté M. Cullin.

Principales conclusions :

Les acteurs étatiques et non étatiques utilisent de plus en plus des drones de qualité militaire, et grand public, pour attaquer le personnel, les installations et les infrastructures stratégiques

Les solutions anti-drones doivent être rentables, en tirant parti des technologies existantes grâce à des architectures électriques communes et des interfaces standard, pour assurer l’intégration rapide des mises à niveau de matériel et de logiciels

Les solutions doivent être modulaires, interopérables et multidomaines ; facilement transportables ; et capables de détecter les essaims de drones

Les solutions C-sUAS modernes doivent pouvoir fonctionner dans des environnements contestés, au sein desquels la capacité à trouver, suivre, cibler, engager et évaluer les menaces peut être perturbée par les capacités des adversaires en matière de guerre électronique

Les systèmes C-sUAS actuels et futurs doivent être flexibles dans l’utilisation de contre-mesures destructrices (cinétiques) et neutralisantes (non cinétiques), afin de pouvoir fonctionner partout dans le monde, conformément aux restrictions locales et aux règles d’engagement.

Comme le résume le livre blanc : « La menace que représentent les petits drones entre les mains d’acteurs malveillants promet de demeurer significative pour les preneurs de décisions gouvernementales et militaires, dans un contexte où ils ont à défendre des unités de déploiement avancé, des aéroports, des réseaux électriques, et autres infrastructures essentielles. Seul le déploiement de solutions C-sUAS éprouvées, flexibles et rentables permettra d’assurer les niveaux de protection, requis, à l’heure où cette menace continue d’évoluer rapidement. »

À propos de Teledyne FLIR

Teledyne FLIR, une entreprise de Teledyne Technologies, est un chef de file mondial en matière de solutions de détection intelligente, de systèmes sans pilote, et de solutions intégrées pour le marché de la défense et le marché industriel, comptant près de 4 000 employés à travers le monde. Fondée en 1978, la société développe un large éventail de technologies avancées qui permettent aux professionnels de prendre plus rapidement de meilleures décisions visant à sauver des vies et des moyens d’existence. Pour en savoir plus, rendez-vous sur teledyneflir.com, ou suivez @flir. #AnyThreatAnywhere

À propos de Teledyne Technologies

Teledyne Technologies est l’un des principaux fournisseurs d’instruments sophistiqués, de produits et de logiciels d’imagerie numérique, de matériel électronique aérospatial et de défense, et de systèmes techniques. Les activités de Teledyne sont principalement basées aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada et en Europe de l’ouest et du nord. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site Web de Teledyne à l’adresse www.teledyne.com.

