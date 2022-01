Teledyne FLIR Defense remporte un important contrat pluriannuel portant sur la livraison de systèmes de surveillance à moyenne et longue portée aux forces de défense danoises

La Société s’associe avec Precision Technic Defence Group pour fournir des solutions d’imagerie sur terre, sur mer et aériennes, et un soutien au programme danois des systèmes de capteurs mobiles ; Valeur du contrat anticipée supérieure à 100 millions USD

Teledyne FLIR Defense, une société de Teledyne Technologies Incorporated (NYSE : TDY), a annoncé conjointement avec son partenaire Precision Technic Defence Group basé au Danemark, avoir signé un accord-cadre sur sept ans avec l’Organisation chargée des acquisitions et de la logistique de la défense danoise (Danish Defense Acquisition and Logistics Organization, DALO), et portant sur la livraison de plusieurs systèmes de surveillance à moyenne et longue portée pour des applications sur terre, sur mer et aériennes. La DALO a également attribué aux deux entreprises un contrat d’entretien et de maintenance.

La valeur potentielle du contrat devrait dépasser 100 millions USD sur l’ensemble de la période de son exécution.

Teledyne FLIR a proposé ses systèmes d’imagerie, avancés, jour/nuit et par tous les temps, SeaFLIR®/TacFLIR® 280-HDEP et SeaFLIR/TacFLIR 380 HLD-X. Le contrat autorise la DALO à se procurer des versions de ces produits pour le programme des Systèmes de capteurs mobiles de la défense danoise, qui prennent en charge les besoins de surveillance des utilisateurs de l’armée de terre, l’armée de l’air et la marine.

« Teledyne FLIR se réjouit de s’associer à Precision Technic Defence pour continuer de fournir aux forces armées suédoises des systèmes de capteurs ultramodernes et gyrostabilisés », a déclaré JihFen Lei, vice-président exécutif et directeur général de Teledyne FLIR Defense. « Nous avons fortement investi dans les améliorations technologiques sur l’ensemble de notre gamme, avec notamment des capacités de traitement Edge et IA, qui réduisent la charge cognitive sur les opérateurs tout en améliorant la perception de la situation. »

« En tant que partenaire industriel et régional de confiance, nous sommes impatients de fournir les plateformes d’imagerie, les services et le soutien requis par les forces de la défense danoises, et ce, pour de nombreuses années à venir », a ajouté M. Lei.

Conçu pour un usage en mer à temps plein et dans toutes les conditions météorologiques, le SeaFLIR 280-HDEP assure la détection, l’identification et le suivi de cible longue portée, pour un large éventail de soutiens à la mission, tels que les opérations de renseignement, surveillance et reconnaissance ; de recherche et sauvetage maritimes ; et d’interception ; ajoutées aux opérations secrètes ; et de reprise après sinistre. Le TacFLIR 280-HDEP est une version basée sur terre, du système mis en œuvre pour la surveillance par véhicule terrestre et les installations fixes, comprenant un désignateur laser. Le SeaFLIR/TacFLIR 380 HLD-X offre une imagerie HD multispectrale, une performance d’imagerie ultra-longue portée, une stabilisation de l’image supérieure, et des métadonnées fidèles intégrées dans la vidéo numérique, le tout complété par la désignation au laser et un télémètre.

À propos de Teledyne FLIR

Teledyne FLIR, une entreprise de Teledyne Technologies, est un chef de file mondial en matière de solutions de détection intelligente pour les applications de défense et industrielles, comptant près de 4 000 employés à travers le monde. Fondée en 1978, la Société crée des technologies avancées qui permettent aux professionnels de prendre plus rapidement de meilleures décisions visant à sauver des vies et des moyens d’existence. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.teledyneflir.com, et suivez @flir.

À propos de Teledyne Technologies

Teledyne Technologies est l’un des principaux fournisseurs d’instruments sophistiqués, de produits et de logiciels d’imagerie numérique, de matériel électronique aérospatial et de défense, et de systèmes techniques. Les activités de Teledyne sont principalement basées aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada et en Europe de l’ouest et du nord. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site Web de Teledyne à l’adresse www.teledyne.com.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20220124005074/fr/