MUNICH (dpa-AFX) - Le ticket à 49 euros a apparemment déjà eu un impact sur le trafic ferroviaire et routier en mai et juin. C'est ce que suggère une analyse des données de mobilité de l'opérateur de téléphonie mobile O2 Telefónica, dont l'agence de presse allemande a eu connaissance. Il en ressort une nette augmentation des voyages en train de plus de 30 kilomètres après l'introduction du ticket début mai. En juin, le nombre de ces trajets pendulaires était supérieur de plus d'un quart à celui d'avril.

Parallèlement, la part du rail dans le transport de passagers a augmenté d'environ 2,5 points de pourcentage par rapport à la période précédant l'introduction du billet à 49 euros, selon les données O2. Il s'agit d'un "transfert perceptible de la route vers le rail", selon O2 Telefónica.

L'impact du ticket à 9 euros n'est toutefois pas comparable à celui de son successeur, plus cher de 40 euros. Après son introduction en juin 2022, le bond en avant des voyages en train a été nettement plus important que maintenant.

Pour cette analyse, le spécialiste des données Teralytics a évalué pour O2 Telefónica les profils de déplacement anonymes de quelque 40 millions de téléphones portables et les a extrapolés à l'ensemble de la population.

Le Deutschlandticket donne droit, pour 49 euros par mois, à voyager dans toute l'Allemagne sur l'ensemble des transports locaux et régionaux. Selon l'Association des entreprises de transport allemandes (VDV), il a été utilisé par 9,6 millions de passagers en juin (situation au 20 juin). La VDV part du principe que 17 millions de personnes se procureront un Deutschlandticket à l'avenir. L'association espère surtout que la variante Jobticket attirera de nouveaux clients - de nombreuses entreprises n'avaient pas encore converti les anciens Jobtickets en Deutschlandtickets à temps pour le lancement en mai./ruc/DP/men