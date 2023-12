MUNICH (dpa-AFX) - Pour que les réseaux de téléphonie mobile puissent répondre à long terme à la demande croissante de données, le président d'O2, Markus Haas, s'est prononcé en faveur de la libération de nouvelles bandes de fréquences. "Il faut des réseaux performants qui rendent possible l'utilisation croissante du cloud et de l'intelligence artificielle", a déclaré Haas à l'agence de presse allemande à Munich.

Par "cloud", on entend les serveurs externes sur lesquels les internautes stockent leurs données. Actuellement, seuls 10 % des données sont stockées dans le cloud, mais cette proportion augmentera considérablement à l'avenir en raison de l'évolution de la demande. C'est pourquoi des capacités de réseau plus élevées dans des bandes radio supplémentaires sont nécessaires, explique le manager. De son point de vue, la bande des 6 gigahertz convient au transport en temps réel des énormes quantités de données. Jusqu'à présent, cette bande est réservée au WLAN et aux opérateurs de satellites.

Lors de la Conférence mondiale des radiocommunications à Dubaï, des représentants des autorités du monde entier discutent actuellement de la manière dont les fréquences radio doivent être utilisées à long terme. La communauté mondiale se concerte afin que les normes soient les mêmes partout et que les utilisateurs de téléphones portables puissent non seulement capter dans leur propre région, mais aussi lors de leurs voyages dans d'autres régions. Des normes uniformes sont également importantes pour le trafic aérien. La conférence se poursuit jusqu'au 15 décembre. Selon toute vraisemblance, elle formulera ensuite des recommandations aux différents États et organisations, qui pourront ensuite les mettre en œuvre.

Haas espère que Dubaï enverra un signal pour que l'utilisation actuelle des fréquences soit réorganisée. A partir de 2030, la bande des 6 gigahertz pourrait par exemple être libérée, explique le chef d'entreprise. Lors de tests, O2 Telefónica aurait obtenu de très bons résultats dans cette bande radio. "Une transmission de deux gigabits est faisable". Jusqu'à présent, la plupart des antennes en Allemagne qui émettent dans des bandes radio inférieures n'atteignent que 0,1 gigabit par seconde.

Les bandes radio ont des puissances différentes. En principe, plus la valeur est élevée, plus la portée est faible et plus le débit de données est élevé. Sur les fréquences élevées, il est possible d'établir une connexion en temps réel, c'est-à-dire sans retard. Mais ces antennes n'émettent pas loin, c'est pourquoi il faut beaucoup plus de mâts pour une couverture complète que sur les basses fréquences. En ce qui concerne la nécessité d'utiliser des fréquences plus élevées, Haas affirme que le réseau de mâts et de sites sur les toits va se densifier - il faudra donc à l'avenir beaucoup plus de sites d'antennes qu'auparavant.

Malgré la faible portée radio de moins d'un kilomètre, Haas estime que la bande des 6 gigahertz est appropriée. "Elle est très performante et elle est très peu utilisée : Elle a des largeurs de bande très élevées qui permettent une ligne spécialisée mobile".

Selon lui, les besoins en données dans la téléphonie mobile vont fortement augmenter dans les années à venir. "Pour la conduite en réseau des voitures, des camions ou des trains, nous devons pouvoir déplacer des quantités incroyables de données, si possible en temps réel". La norme de radiocommunication qui s'imposera alors sera très probablement la 6G - cette technologie est encore en cours de développement, elle devrait arriver sur le marché de masse à la fin de la décennie et remplacer progressivement la 5G./wdw/DP/mis