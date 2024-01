MUNICH (dpa-AFX) - Selon un opérateur de téléphonie mobile, le nombre de voyageurs et de navetteurs dans les trains a diminué de plus de la moitié pendant la grève des chemins de fer à la mi-janvier. Du 10 au 12 janvier, 56 pour cent de personnes en moins ont voyagé sur les rails par rapport à la même période de la semaine précédente, a annoncé mercredi à Munich l'opérateur de télécommunications Telefónica Deutschland (O2), se référant à une analyse de données anonymisées de ses utilisateurs de téléphones portables qui ont parcouru au moins 30 kilomètres. Les données du réseau O2 ont été extrapolées à l'ensemble de la population, et plus précisément à 653 100 trajets en train par jour.

Il faut tenir compte du fait qu'au cours de la période de comparaison, sept jours plus tôt, la plupart des Länder étaient encore en vacances scolaires. Selon O2, les vacances n'ont toutefois pas eu d'effet notable sur ces chiffres.

Au cours de la période étudiée, la grève du syndicat des conducteurs de locomotives allemands (GDL) a paralysé une grande partie du trafic ferroviaire. Seul un cinquième des trains du trafic grandes lignes a circulé, le trafic régional a été touché à des degrés divers. Une partie des personnes qui ont renoncé aux voyages en train se sont tournées vers les voitures ou les bus : Dans ce segment, le nombre de trajets enregistrés par les cellules radio a augmenté de 4,1 pour cent pour atteindre 8,3 millions par jour, soit 340 000 de plus que pendant la même période.

En tout, l'enquête a révélé une baisse de 5 % du nombre d'utilisateurs de téléphones portables sur les routes et les voies ferrées, avec environ 500 000 trajets enregistrés par jour. Le GDL a de nouveau appelé ses membres à la grève, qui devrait cette fois durer six jours, jusqu'à lundi. L'arrêt de travail ne concerne toutefois que les chemins de fer - les entreprises extérieures au groupe DB veulent, dans la mesure du possible, faire circuler normalement leurs trains régionaux et leurs trains de banlieue./wdw/DP/zb