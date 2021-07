5G: l'Espagne lancera le 20 juillet les enchères pour la fréquence 700 MHz

MADRID (awp/afp) - Madrid enclenchera mardi la procédure d'attribution des fréquences de la bande 700 Mégahertz (MHz) destinée à permettre le déploiement de la nouvelle technologie mobile 5G, avec son internet ultra rapide, a annoncé vendredi le ministère de l'Economie.

Ces fréquences sont considérées comme les "fréquences d'or" à cause de leurs qualités en terme de couverture du territoire et de la pénétration des ondes dans les bâtiments, permettant ainsi d'offre un internet mobile très haut débit de qualité dans diverses situations.

"Mardi 20 juillet aura lieu le premier tour d'enchères pour obtenir des concessions de la bande de fréquences de 700 MHz, à laquelle participeront (les opérateurs télécoms) Telefonica, Vodafone et Orange", indique le communiqué.

Ces fréquences "leur permettront de déployer des réseaux et d'offrir des services 5G", ajoute-t-il.

Le prix de départ pour l'ensemble des fréquences proposées atteint 995,5 millions d'euros, l'enchère se faisant via quatre blocs de 2x10 Mhz et trois 2x5 MHz, une formule qui avantagera l'un des trois opérateurs sur ses concurrents, offrant la possibilité au gouvernement d'obtenir nettement plus de ces enchères.

Les concessions "auront une durée minimale de 20 ans et maximale de 40 ans", précise le communiqué.

Le groupe espagnol Telefonica a précisé dans un communiqué qu'il travaillerait pour ces réseaux avec les équipementiers suédois Ericsson et finlandais Nokia, décidant ainsi "de donner de la continuité aux fournisseurs déjà existants pour la 3G et 4G".

Ces enchères se dérouleront dans une ambiance plutôt apaisée en Espagne, où le déploiement des réseaux 5G ne suscite presque aucune polémique sur la question de l'impact environnemental ou sanitaire, contrairement à ce qui se passe dans d'autres pays européens dont la France, où la 5G suscite l'hostilité d'une partie de l'opinion.

Deux autres enchères de fréquences destinées aux réseaux 5G ont déjà été réalisées en Espagne: en 2018 pour la bande 3,6-3,8 GHz et en décembre pour la fréquence 20 MHz, ou bande dite millimétrique, qui doit permettre de développer des services particuliers demandant une très forte capacité.

emi/els