Telefonica Allemagne va transférer un million de clients 5G vers le cloud d'Amazon Web Services (AWS) dans le courant du mois, ont déclaré à Reuters des cadres de l'entreprise, dans le cadre d'une initiative audacieuse du détaillant en ligne américain visant à pénétrer le marché mondial des télécommunications.

Alors que certains réseaux de télécommunications ont transféré leurs activités informatiques et autres opérations non essentielles vers le cloud public, la démarche de la filiale du groupe espagnol Telefonica est une première mondiale : un opérateur de téléphonie mobile existant transfère son réseau principal vers un cloud public.

Les grandes entreprises de services informatiques en nuage, telles qu'Amazon et Microsoft, ont tenté de s'implanter davantage dans le secteur des télécommunications, attirées par des milliards de dollars de recettes potentielles, mais les opérateurs se sont montrés méfiants quant à la capacité des nuages publics à gérer un réseau mobile.

"Je veux le voir fonctionner pendant au moins un ou deux trimestres et disposer d'une feuille de route pour transférer au moins 30 à 40 % de ma clientèle d'ici 2025-2026", a déclaré Mallik Rao, directeur de la technologie et de l'information chez O2 Telefonica, également connu sous le nom de Telefonica Germany.

L'entreprise compte 45 millions de clients en Allemagne.

AWS et O2 Telefonica n'ont pas divulgué les détails financiers de l'accord.

Le réseau central, qui se compose de serveurs très performants dans des centres de données, est le cœur d'un réseau mobile qui achemine en toute sécurité les données et les appels à grande vitesse. Un nuage public réduira les coûts, augmentera l'échelle et permettra d'effectuer des réparations sans interruption de service.

"Alors que le réseau est de plus en plus défini par des logiciels, les acteurs traditionnels doivent relever le défi pour faire face à la menace des grandes technologies", a déclaré l'analyste Paolo Pescatore de PP Foresight. Nous allons entendre le mot "ennemi" de plus en plus souvent.

L'entreprise américaine Dish, qui a construit son réseau mobile à partir de zéro, est devenue en 2021 la seule entreprise de télécommunications à utiliser le nuage AWS pour son réseau central.

"Dish a été beaucoup plus facile parce qu'ils n'avaient pas de systèmes existants qui devaient être modifiés pour fonctionner avec le cloud", a déclaré Jan Hofmeyr, vice-président d'AWS, lors d'une interview.

Nokia, qui a également travaillé avec Dish, fournira le logiciel et AWS fournira son infrastructure à Telefonica Germany.

"Les acteurs de l'informatique dématérialisée continuent de s'améliorer ... et de gagner en crédibilité auprès des opérateurs pour pouvoir transférer les fonctions de réseau dans l'informatique dématérialisée", a déclaré Raghav Sahgal, président des services d'informatique dématérialisée et des services de réseau chez Nokia.

Telefonica a d'abord travaillé avec AWS et Ericsson, avant de passer à Nokia et AWS, a déclaré M. Rao. "L'époque des essais est révolue. Je ne veux pas continuer à essayer".

Le marché mondial des télécommunications en nuage devrait atteindre 108,7 milliards de dollars d'ici 2030, contre 19,7 milliards de dollars en 2021, ce qui en fait un moteur de croissance pour des entreprises telles qu'Amazon.

"Nous voulons faire de l'exécution des charges de travail des opérateurs télécoms une activité commerciale", a déclaré M. Hofmeyr d'AWS, ajoutant que l'entreprise s'attend à conclure d'autres accords avec d'autres opérateurs au cours des 12 prochains mois.

"Je dirais que dans la plupart des cas, la discussion porte sur le calendrier et non sur la nécessité de passer au nuage. (Reportage de Supantha Mukherjee à Stockholm, rédaction de Kenneth Li, Emelia Sithole-Matarise et Mark Potter)