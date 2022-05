Espagne: Telefonica vend 7% de Prisa (El Pais) pour 34,1 millions d'euros

Madrid (awp/afp) - Le géant espagnol des télécommunications Telefonica a annoncé jeudi la vente d'une participation de 7% au sein du groupe de médias espagnol Prisa (El Pais) pour 34,1 millions d'euros à la société espagnole Global Alconaba.

Telefonica "a signé un accord avec la société Global Alconaba pour la vente de 50'147'058 actions de Prisa, représentant 7,076% du capital de cette société, à un prix de 0,68 euro par action", a annoncé le groupe de télécoms dans un communiqué. Le montant de l'opération s'élève à 34,1 millions d'euros (35,0 millions de francs suisses).

Après cette cession, la participation de Telefonica dans Prisa - propriétaire notamment du quotidien El Pais, du journal sportif AS et des radios Cadena Ser (Espagne) et Radio Caracol (Colombie) - sera de 1,95%.

Prisa avait annoncé fin avril être revenu à l'équilibre financier au premier trimestre 2022 après plusieurs trimestres dans le rouge, avec un léger bénéfice de 100.000 euros, grâce à une croissance soutenue dans ses différentes branches d'activité.

Le géant des médias français Vivendi, contrôlé par l'homme d'affaires Vincent Bolloré, avait annoncé pour sa part début avril qu'il renonçait à accroître sa part dans Prisa alors qu'il avait demandé fin octobre à Madrid l'autorisation de pouvoir grimper jusqu'à 29,9%, seuil de déclenchement d'une OPA, contre 9,9% actuellement.

afp/jh