La Colombie a désigné mercredi quatre entreprises de télécommunications comme lauréates d'une vente aux enchères de services de données de cinquième génération (5G), dans le but d'attirer des investissements et de rejoindre des pays de la région comme l'Argentine et le Mexique, où la 5G est déjà disponible.

Claro, Telecall Colombia S.A.S., WOM et Union Temporal Colombia Movil-Telefonica, un partenariat entre les opérateurs Movistar et Tigo, ont remporté les concessions mises aux enchères, a déclaré le ministère des communications dans un communiqué.

Le ministère a ajouté que la vente aux enchères rapporterait plus de 1,5 billion de pesos (381 millions de dollars), ce qui est inférieur aux estimations antérieures du gouvernement selon lesquelles la toute première vente aux enchères 5G du pays sud-américain rapporterait environ 500 millions de dollars.

"Historique ! La 5G est une réalité pour les Colombiens", a déclaré Mauricio Lizcano, ministre des technologies de l'information et des communications, dans un message sur X, ajoutant que le déploiement commencerait en février prochain. (1 $ = 3 938,5000 pesos colombiens) (Reportage de Nelson Bocanegra ; Rédaction de Sarah Morland ; Édition de Chris Reese et David Alire Garcia)