Le bénéfice net de Telefonica au 3e trimestre dépasse les estimations grâce à la hausse des revenus

Le bénéfice net trimestriel a chuté de 35 % au cours du trimestre clos le 30 septembre par rapport à la même période de l'année précédente, lorsque la société a comptabilisé des gains comptables sur des opérations de fusion et d'acquisition.

Le bénéfice est toutefois supérieur aux 391 millions d'euros attendus par les analystes dans le cadre d'une prévision consensuelle fournie par la société, a déclaré Telefonica dans un communiqué.

Les actions ont augmenté de 1% dans les échanges du matin.

La société est "en bonne voie pour réaliser ses prévisions pour l'ensemble de l'année", ajoute le communiqué.

La flambée des prix à la consommation et le ralentissement des économies créent de nouveaux défis pour Telefonica qui, comme ses rivaux, a vu sa rentabilité érodée ces dernières années par une concurrence féroce et la nécessité d'investir dans les réseaux de fibre optique et 5G.

Le bénéfice de base de Telefonica s'est établi à 3,25 milliards d'euros, dépassant également les prévisions du consensus, alors que le chiffre d'affaires global a augmenté de 11 % pour atteindre 10,34 milliards d'euros.

La société a déclaré qu'elle gérait l'environnement d'inflation élevée par des augmentations de prix et un contrôle des coûts. Les hausses ont été automatiques dans les nombreux pays où les tarifs de Telefonica sont indexés sur l'inflation, et ciblées dans les autres pays.

"Les frais de personnel sont en baisse d'une année sur l'autre grâce au programme de licenciement que nous avons mis en place plus tôt dans l'année et aux augmentations salariales modérées que nous avons appliquées cette année", a déclaré le directeur de l'exploitation Angel Vila aux analystes lors d'une conférence téléphonique vendredi.

Il a ajouté que la société avait également pris des mesures pour réduire les coûts énergétiques en décrochant des prix pour toute sa consommation d'énergie en Espagne en 2023 à 60,5 euros par mégawattheure.

La société a également réduit ses coûts et a réaffirmé qu'elle s'attendait à ce que la croissance des bénéfices de base pour l'ensemble de l'année se situe dans la partie "moyenne à haute" d'une fourchette basse à un chiffre, tandis qu'elle s'attend désormais à ce que la croissance des revenus se situe dans la partie haute d'une fourchette basse à un chiffre.

Au cours des neuf premiers mois de l'année, les bénéfices de base ont augmenté de 2,9 % en glissement annuel, tandis que les revenus ont augmenté de 4,1 %.

M. Vila a également déclaré que la société comptabiliserait dans ses comptes, au cours du quatrième trimestre, un remboursement d'impôt de 1,3 milliard d'euros que le gouvernement a été condamné à payer.

(1 $ = 1,0227 euros)