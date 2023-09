Le groupe saoudien STC a acquis une participation de 9,9% dans le géant espagnol des télécommunications Telefonica pour 2,1 milliards d'euros (2,25 milliards de dollars) en actions et instruments financiers, a déclaré STC mardi.

STC n'a pas l'intention d'acquérir le contrôle majoritaire de Telefonica, a-t-il ajouté dans un communiqué.

STC est le plus grand opérateur de télécommunications d'Arabie saoudite et possède également des subventions et des participations dans des sociétés opérant au Koweït et à Bahreïn.

Elle est détenue à 64 % par le fonds souverain d'Arabie saoudite, le Public Investment Fund (PIF), principal moteur de la Vision 2030 du prince héritier Mohammed bin Salman visant à sevrer l'économie de sa dépendance au pétrole.

Telefonica devrait présenter un nouveau plan stratégique le 8 novembre, en mettant l'accent sur l'augmentation du flux de trésorerie disponible de l'entreprise, qui, selon le PDG, pourrait atteindre 4 milliards d'euros (4,3 milliards de dollars) cette année.

Telefonica, comme ses rivaux en Europe, a dû faire face à une baisse de rentabilité due à une concurrence féroce et à la nécessité d'investir massivement dans l'infrastructure pour la technologie mobile de nouvelle génération 5G. L'entreprise a vendu des participations dans des activités plus matures, telles que les câbles sous-marins ou les pylônes de téléphonie mobile, afin de financer la 5G et la fibre optique. (1 dollar = 0,9327 euro)