Orange et MasMovil signent un accord de fusion de 19 milliards de dollars en Espagne

La fusion, qui fait suite à des pourparlers exclusifs entamés début mars, créera le deuxième plus grand opérateur de télécommunications du pays derrière Telefonica.

Elle vise également à atténuer la concurrence qui a frappé les ventes et les marges d'Orange, l'incitant à restructurer ses activités en Espagne et à licencier des centaines d'employés.

La fusion en Espagne est basée sur une valeur d'entreprise de 18,6 milliards d'euros (19 milliards de dollars), ont déclaré les entreprises dans le communiqué, dont 10,9 milliards pour MasMovil et 7,8 milliards pour Orange Espagne.

Elle est soumise à l'approbation des autorités antitrust, ont-elles ajouté, et devrait être conclue au second semestre 2023 "au plus tard".

(1 $ = 0,9794 euros)