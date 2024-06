Telefónica : accord avec Nokia sur la 5G Standalone

Telefónica et Nokia ont signé un accord pour exploiter les capacités 5G Standalone (SA) afin de permettre aux développeurs de créer de nouvelles applications pour divers clients.



Telefónica utilisera la fonction NEF ('Network Exposure Function') de Nokia pour offrir des capacités réseau avancées, telles que la localisation précise des appareils et les notifications améliorées.



La solution NEF de Nokia simplifie l'interfaçage avec les fonctions réseau et permet des combinaisons d'API (Application Programming Interface' soit Interface de Programmation Applicative), rendant la création d'applications plus facile pour les développeurs.



Depuis septembre 2023, Nokia a signé des collaborations avec 14 opérateurs et partenaires pour utiliser cette plateforme.



Les responsables de Telefónica et Nokia ont mis en avant l'importance de cette collaboration pour ouvrir l'écosystème des télécoms, développer de nouveaux cas d'utilisation et améliorer l'expérience des clients.





