Telefónica : création d'un indice durable pour les téléphones

Telefónica, accompagné de ses homologues européens Deutsche Telekom, Orange, Telia Company et Vodafone, dévoile l'Eco Rating, un nouvel indice qui sera déployé en Europe à partir de juin et qui permettra aux consommateurs d'identifier les téléphones mobiles les plus respectueux de l'environnement, parmi douze constructeurs.



Fruit d'une collaboration entre les opérateurs cités ci-dessus, l'indice Eco Rating devrait encourager les fournisseurs à réduire l'impact environnemental de leurs produits.



Les douze partenaires de ce lancement sont Bullitt Group (les téléphones CAT et Motorola), Doro, HMD Global (téléphones Nokia), Huawei, MobiWire, Motorola / Lenovo, OnePlus, OPPO, Samsung Electronics, TCL / Alcatel, Xiaomi et ZTE.



Après une évaluation détaillée, chaque appareil mobile recevra une note globale sur 100 qui reflétera la performance environnementale de l'appareil tout au long de son cycle de vie, en s'appuyant sur la durabilité, la réparabilité, le recyclabilité, le respect du climat et la préservation des ressources.



