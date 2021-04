Telefónica : l'UE autorise l'acquisition de FiBrasil

La Commission européenne a autorisé l'acquisition du contrôle en commun de l'entreprise nouvellement créée FiBrasil Infraestrutura e Fibra Ótica au Brésil, par la Caisse de Dépôt et Placement du Québec (CDPQ), au Canada, et Telefónica en Espagne.



FiBrasil est spécialisé sur la construction, le développement et l'exploitation d'un réseau de gros en fibre optique neutre et indépendant au Brésil.



La Commission a conclu que l'acquisition proposée ne poserait aucun problème de concurrence, car FiBrasil n'a pas d'activités effectives ou prévues dans l'Espace économique européen.



