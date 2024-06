TELEFONICA : Deutsche Bank dégrade à 'vendre'

Deutsche Bank a annoncé jeudi avoir dégradé sa recommandation sur le titre Telefonica de 'conserver' à 'vendre', avec un objectif de cours ramené de 4,3 à 3,2 euros.



L'analyste dit s'inquiéter, dans une note de recherche, de la divergence existant entre l'évolution du cours de Bourse de l'opérateur et celle de ses fondamentaux.



Après la récente surperformance de l'action, qu'il explique par la montée au capital de l'Etat espagnol, Deutsche Bank dit considérer Telefonica comme l'un des titres les plus cher payés du secteur à l'heure actuelle.



DB ajoute que ses estimations de résultats se situent en-dessous des objectifs établis par le groupe à moyen terme, estimant que le faible déploiement de la fibre optique en Espagne est susceptible de pénaliser les performances du groupe.



