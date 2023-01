Telefonica augmente les salaires des travailleurs espagnols de 7,8% en 2023

(Reuters) - L'opérateur de télécommunications espagnol Telefonica a convenu avec les principaux syndicats d'augmenter les salaires de près de 13 000 travailleurs en Espagne de 7,8% en 2023 afin de compenser les effets de la forte inflation, a déclaré l'entreprise mercredi.

L'augmentation salariale comprend 6,3 % pour compenser l'impact de l'inflation entre 2019 et 2022 et 1,5 % en prévision de la hausse des prix à la consommation en 2023, a précisé Telefonica dans un document envoyé aux employés. L'augmentation salariale est entrée en vigueur le 1er janvier.

En outre, les travailleurs recevront un paiement unique de 300 euros en octobre. Le syndicat UGT a confirmé l'accord dans une déclaration. Telefonica emploie environ 16 000 travailleurs en Espagne. Une autre négociation entrera en vigueur plus tard cette année pour les travailleurs restants dont les contrats ne sont pas couverts par l'accord.

Le taux d'inflation en Espagne en 2021 et 2022, respectivement de 6,5 % et 5,7 %, était le plus élevé depuis le début des années 1990, ce qui a incité les syndicats à faire pression sur des employeurs parfois réticents pour obtenir des augmentations de salaire, ce qui a entraîné des grèves et des manifestations.