Telefonica confirme ses visées après un premier trimestre "solide"

Madrid (awp/afp) - Le groupe de télécoms espagnol Telefonica a confirmé jeudi ses objectifs pour 2022 après avoir engrangé 706 millions d'euros (739 millions d'euros) de profits au premier trimestre grâce à la progression de ses ventes, notamment au Brésil et en Allemagne.

Ce résultat est largement supérieur aux prévisions des analystes interrogés par le fournisseur d'informations financières Factset, qui s'attendaient en moyenne à un bénéfice net de 490 millions d'euros.

Il est revanche en recul par rapport au résultat du premier trimestre 2021 (886 millions), qui avait été soutenu par des taux de change favorables.

Telefonica a réussi à faire face aux "tensions inflationnistes" et à l'"instabilité géopolitique" provoqués par la guerre en Ukraine, a souligné dans un communiqué le président de Telefonica, José María Álvarez-Pallete, saluant un "solide début d'année".

Cela place le groupe espagnol "en position favorable pour atteindre les objectifs financiers 2022", prévoyant une légère croissance de son chiffre d'affaires et de son revenu brut d'exploitation, a ajouté M. Álvarez-Pallete.

Sur les trois premiers mois de l'année, le géant des télécoms, très présent en Amérique latine, a réalisé 10,9 milliards de chiffre d'affaires, soit une hausse de 3,2% par rapport au résultat du premier trimestre 2021.

Ce chiffre, qui intègre 50% du chiffre d'affaires de VM02, entité née de la fusion l'an dernier entre sa filiale britannique O2 et Virgin Media, s'explique notamment par la hausse de ses ventes au Brésil, en Allemagne et au Royaume-Uni, précise-t-il.

En Espagne, son principal marché, le chiffre d'affaires a en revanche légèrement reculé sur un an. Le marché espagnol a représenté 28% des revenus du groupe, l'Allemagne et le Brésil 18% chacun, et le reste de l'Amérique latine 20%.

Le groupe espagnol précise par ailleurs avoir poursuivi la réduction de sa dette, qui atteignait fin mars 27,5 milliards d'euros, soit 23,3% de moins qu'en mars 2021.

Telefónica est engagé depuis fin 2019 dans une réorganisation drastique de ses activités, consistant à se focaliser sur ses marchés les plus porteurs, à savoir l'Espagne, le Royaume-Uni, l'Allemagne et le Brésil.

Cela s'est notamment traduit l'an dernier par la vente de la filiale de tours de télécommunications Telxius à l'américain American Tower Corporation pour 7,7 milliards d'euros.

Le groupe espagnol a également annoncé fin décembre un plan de départs volontaires portant sur 2.700 personnes, soit près de 15% de ses effectifs en Espagne, financés par une enveloppe de 1,5 milliard d'euros.

Selon la compagnie, ces départs, qui devraient avoir lieu au premier trimestre 2022, permettront des économies de plus de 230 millions d'euros par an à partir de 2023.

