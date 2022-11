Telefonica : dans le vert après ses trimestriels

Telefonica gagne 1% à Madrid après la publication d'un OIBDA (résultat opérationnel avant amortissements) en baisse de 13% à 3,25 milliards d'euros pour le troisième trimestre 2022, baisse liée à des plus-values enregistrées au cours de la même période de 2021.



En données sous-jacentes, l'OIBDA de l'opérateur télécoms espagnol a progressé de 8,5% à 3,29 milliards, pour un chiffre d'affaires en croissance de 11,2% à plus de 10,3 milliards, tirée par des hausses à deux chiffres au Brésil (+29%) et en zone Hispam (+18,2%).



Telefonica confirme également la rémunération des actionnaires pour l'année en cours, consistant en un dividende de 0,30 euro par action entièrement en numéraire, réparti en deux tranches de 0,15 euro, à verser respectivement en décembre 2022 et juin 2023.



