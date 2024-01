Telefonica : émission de 1,75 milliard d'euros de dette

Le 18 janvier 2024 à 11:08 Partager

Telefonica a annoncé jeudi avoir procédé à une émission obligataire pour un montant total de 1,75 milliard d'euros dans le cadre de son programme EMTN d'émissions à moyen terme.



L'émission s'est déroulée en deux tranches: un milliard d'euros à maturité 2032 ont été placés avec un coupon annuel de 3,698% et 750 millions d'euros à échéance 2036 avec un coupon de 4,055%.



Le groupe de télécommunications espagnol indique destiner le produit de l'opération à la transformation et à la modernisation de ses réseaux fixes et mobiles, conformément à son plan de financement durable ('sustainable financing framework') établi l'an dernier.



L'opérateur explique qu'il compte notamment avoir recours au déploiement de nouveaux logiciels en vue d'améliorer l'efficacité énergétique de ses infrastructures.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.