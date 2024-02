Telefonica : l'UE autorise la création d'une société

La Commission européenne a autorisé, en vertu du règlement CE sur les concentrations, la création d'une entreprise commune par Telefônica do Brasil et Auren Comercializadora de Energia, deux entreprises brésiliennes.



L'opération concerne principalement le secteur de l'électricité au Brésil.



La Commission a conclu que l'opération notifiée ne poserait pas de problèmes de concurrence, compte tenu de son incidence limitée sur l'Espace économique européen. L'opération notifiée a été examinée dans le cadre de la procédure simplifiée d'examen des concentrations.



