Telefonica: le bénéfice net trimestriel s'envole, le chiffre d'affaires recule

Madrid (awp/afp) - Le groupe télécom espagnol Telefonica a vu son bénéfice net bondir de 118% au premier trimestre, grâce à des réductions de coûts, mais le chiffre d'affaires a chuté de 9%, restant plombé par la pandémie de Covid-19.

Le résultat net atteint 886 millions d'euros, selon le communiqué publié jeudi par le groupe, très présent en Amérique latine, qui explique avoir bénéficié de taux de change plus favorables

Telefonica, engagé dans un vaste plan de restructuration, explique avoir réduit de 1,3% le nombre de ses employés, qui atteint désormais 112.543 personnes.

Le groupe assure également avoir "amélioré son efficacité" grâce à la digitalisation de ses services, avec une hausse de 37% de ses ventes numériques dans ses quatre principaux marchés.

Telefonica a aussi réduit de près de 44% les coûts financiers provenant des coûts générés par son énorme dette, qui a elle-même reculé de 6% sur un an à 35,8 milliards d'euros.

Néanmoins, le chiffre d'affaires a reculé de 9% à 10,3 milliards d'euros.

"La pandémie de Covid-19 a continué d'affecter les résultats (...) au 1er trimestre 2021, mais dans une moindre mesure qu'au quatrième trimestre 2020, laissant présager d'une reprise graduelle dans tous les marchés du groupe", explique Telefonica.

Telefonica est engagé depuis fin 2019 dans une réorganisation drastique de ses activités, consistant à se focaliser sur ses marchés les plus porteurs (Espagne, Royaume-Uni, Allemagne et Brésil) et à isoler au sein d'une filiale ses activités dans le reste de l'Amérique latine.

