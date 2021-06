Telefonica : EQT pourrait racheter les câbles sous-marins

Le fonds d'investissement EQT aurait proposé 1,8 MdsE pour le rachat des câbles sous-marins de l'opérateur espagnol indique El Confidencial.



Le fonds scandinave aurait fait une offre avec Cerberus pour cette infrastructure détenue par l'opérateur espagnol KKR et Pontegadea, la branche d'investissement d'Amancio Ortega précise El Confidencial.



EQT souhaiterait réaliser un nouvel investissement en Espagne. Le fonds d'investissement a déjà réalisé six acquisitions, dont cinq au cours des 18 derniers mois.



Le groupe Telefonica aurait fait appel à KPMG pour le conseiller pour ses projets de scission de plusieurs divisions avait indiqué le site espagnole Expansion. Il s'agit de l'un des principaux axes du plan stratégique ambitieux annoncé par la direction.



Morgan Stanley et Uria Menendez conseilleraient également le groupe dans le cadre de ces opérations de séparation d'actifs.



