Telefonica : une acquisition dans l'industrie 4.0

Telefonica a annoncé jeudi le rachat de Geprom, une société espagnole d'ingénierie et de technologie qui s'est spécialisée dans l'automatisation industrielle et la transformation numérique des usines.



Par le biais de cette acquisition, conclue via sa filiale Telefonica Tech, l'opérateur de télécommunications ibérique dit vouloir renforcer ses activités dans l'Internet des objets (IoT) et les données de masse ('big data').



L'objectif est également de mieux positionner le groupe sur le secteur de l'industrie manufacturière, un marché jugé 'clé'.



Telefonica Tech - qui regroupe des sociétés issue de métiers comme le cloud, la cybersécurité ou la blockchain - a vu ses revenus grimper de plus de 25% sur les neuf premiers mois de l'année.



Geprom revendique un effectif de quelque 40 professionnels.



