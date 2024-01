Madrid (awp/afp) - Le géant espagnol des télécommunications Telefonica a annoncé mercredi avoir conclu un accord avec les syndicats pour licencier jusqu'à 3.421 salariés en Espagne, dans le cadre de ses efforts visant à réduire les coûts.

Les réductions d'effectifs devraient avoir lieu au cours du premier trimestre 2024 et concerneront principalement les salariés âgés de 56 ans ou plus en 2024 et travaillant dans l'entreprise depuis au moins 15 ans, a indiqué Telefonica dans un communiqué.

L'ancien monopole d'État estime que le plan de licenciements lui coûtera environ 1,3 milliard d'euros (1,4 milliard de dollars) avant impôts et générera des économies annuelles moyennes d'environ 285 millions d'euros à partir de 2025.

La plus grande entreprise de télécommunications espagnole emploie environ 16.500 personnes dans son pays d'origine, alors que son effectif mondial dépasse les 100.000 personnes.

Il est présent dans 12 pays, dont le Brésil, la Grande-Bretagne et l'Allemagne.

Telefonica a également annoncé mercredi avoir conclu une nouvelle convention collective avec les syndicats qui court jusqu'en 2026 et peut être prolongée d'un an supplémentaire, "dans le but d'évoluer vers une entreprise effectuant une transformation numérique, plus flexible et mieux préparée aux défis futurs dans un contexte hautement concurrentiel et en profonde transformation."

Plusieurs entreprises européennes de télécommunications, dont BT et Vodafone, ont annoncé des suppressions d'emplois cette année alors qu'elles sont aux prises avec une concurrence intense sur un marché de plus en plus bas prix et s'adaptent aux nouvelles technologies telles que l'intelligence artificielle.

Comme la plupart de ses pairs européens, Telefonica est aux prises avec de lourds niveaux d'endettement, en partie à cause des coûts élevés liés à la construction d'un réseau national de fibre optique et à l'introduction de services mobiles 5G à haut débit.

afp/rp