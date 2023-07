Telefonica S.A. est le 1er opérateur de télécommunications espagnol. L'activité du groupe s'organise autour de 2 pôles : - téléphonie mobile :266,3 millions d'abonnés à fin 2020 ; - prestations de télécommunications fixes : prestations de téléphonie fixe, d'accès à Internet, de diffusion de chaînes TV, etc. Le groupe opère en Espagne (8,7 millions de lignes téléphoniques, 6 millions de lignes ADSL et 3,9 millions d'abonnements télévisés gérés à fin 2020), en Europe (2,5 millions de lignes téléphoniques et 2,3 millions de lignes ADSL gérés), au Brésil (9 millions de lignes téléphoniques, 6,3 millions de lignes ADSL et 1,2 millions d'abonnements télévisés gérés) et en Amérique latine (7,8 millions de lignes téléphoniques, 5,4 millions de lignes ADSL et 2,9 millions d'abonnements télévisés gérés). La répartition géographique du CA est la suivante : Espagne (28,8%), Brésil (17,2%), Amérique latine (18,4%), Allemagne (17,5%), Royaume Uni (15,6%) et autres (2,5%).

Secteur Services intégrés de télécommunications