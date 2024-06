Teleflex Incorporated est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de dispositifs médicaux à usage unique destinés aux hôpitaux et aux prestataires de soins de santé pour les procédures diagnostiques et thérapeutiques courantes dans les applications de soins intensifs et chirurgicales. Les produis sont vendus sous les marques Arrow®, Deknatel®, Hudson RCI®, LMA®, Pilling®, Rusch® et Weck®. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - produits de cardiologie, de radiologie et d'urologie interventionnels (26,5%) ; - solutions d'accès vasculaire (25,9%) ; - dispositifs chirurgicaux (12,5%) ; - produits d'anesthésie (11,9%) ; - autres (23,2%). La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (61,8%), Europe (25,5%), Asie-Pacifique (9,1%) et autres (3,6%).

Indices liés S&P 500